173 منشأه شبابية ورياضية بالغربية تستقبل المصلين لأداء صلاة عيد الفطر

تستعد مراكز الشباب والأندية المنتشرة فى ربوع محافظة الغربية الي لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتي يبلغ عددها 173 مركز شباب ونادي.

فرحة عيد الفطر

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بضرورة تعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لجميع الشباب والنشئ من مختلف المحافظات، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

جدير بالذكر أنه تم التنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية ، لاختيار 173 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتجهيزها لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الفطر المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

ساحات الخلاء

ويذكر أن مراكز الشباب بكافة القطاعات تستعد بتزيين المراكز إحتفالاً بعيد الفطر المبارك ، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل المنشآت الشبابية.

وذلك إنطلاقاً من الدور الهام والحيوي لمراكز الشباب، في كافة المناسبات والأعياد، حيث أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه ، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف، في فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.