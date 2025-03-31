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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأمور تنقلب| رابطة الأندية تعدل عقوبات القمة.. الأهلي يعلن عودته للدوري والزمالك يعترض ويقرر التصعيد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة فى أزمة أنسحاب فريق الاهلى من مباراة القمة الماضية أمام الزمالك، عقب إصدار رابطة الأندية تعديل على عقوبات الانسحاب والتي جاءت عبر بيان رسمي كالتالى:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تخفيض العقوبات الموقعة علي الأهلي، في أحداث مباراة القمة التي لم يخوضها بسبب عدم استقدام حكام أجانب.

وقال رابطة الأندية المصرية المحترفة: "إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر.

وأضاف: "كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف".

موقف الأهلي 
طالع النادي الأهلي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعومًا بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية.

وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية، وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه، والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شئون اللعبة.

موقف الزمالك 
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة، بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم  130، يوم 11 مارس الجاري.

وأكد نادي الزمالك، أنه يتمسك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري، وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة، وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي.

واستطرد الزمالك: وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي؛ يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال، وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة، مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر، دون التنازل عن حق النادي.

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