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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ساحة مسجد بورفؤاد الكبير تتهيأ لاستقبال المصلين في صلاة العيد

وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية ساحة مسجد بورفؤاد الكبير تتهيأ لاستقبال المصلين في صلاة العيد
وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية ساحة مسجد بورفؤاد الكبير تتهيأ لاستقبال المصلين في صلاة العيد
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد بورفؤاد الكبير، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن الاستعدادات شملت تجهيز الساحة بالمصليات المناسبة، وتوفير أماكن مخصصة للنساء، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة، بما يعزز من روحانية المناسبة ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم دخول وخروج المصلين بسلاسة.

وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية  ساحة مسجد بورفؤاد الكبير  تتهيأ لاستقبال المصلين في صلاة العيد

وأكد إسلام بهنساوي، أن عيد الفطر المبارك فرصةٌ لتعزيز الروابط المجتمعية، ونشر قيم المحبة والتسامح، داعياً الجميع إلى استثمار هذه المناسبة في ترسيخ معاني الأخوة والتواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، دعت مدينة بورفؤاد جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

بورفؤاد صلاة العيد المصلين مدينة بورفؤاد ىئيس مدينة بورفؤاد

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