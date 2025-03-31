دعاء أول أيام عيد الفطر.. ردده بعد صلاة الظهر

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، ورغم عدم ورود دعاء مخصص لهذا اليوم في السنة النبوية المطهرة، إلا أن للمسلم أن يدعو بما شاء في كل وقت. وفيما يلي مجموعة من الأدعية المستحب قولها في أول أيام عيد الفطر المبارك وفي أي وقت آخر.

دعاء أول أيام عيد الفطر

اللهم تقبل منا الطاعات، واغفر لنا الخطايا والسيئات.

إلهي، يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، نسألك اللطفَ والرحمةَ، وندعوك أن تمنع عنا البطشَ والنقمة، وأن ترزقنا من لدنكَ رزقًا حلالًا بمعرفتكَ وطاعتك.

إلهي، لكَ صمنا شهركَ الذي فضلتَ واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجرًا للمؤمنين وغفرانًا للمذنبين.

اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد، الذي أمرتنا فيه بالمودةِ وصلةِ الرحم، ودوام الصلاة، واستتباع الذكر، والإكثار منه، يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة، وبكلامك تستقر العقول الراجفة.

غفرانك اللهمَّ غفرانك، عن آثامنا الموبقة، وأخطائنا المغرقة، فلا غافرَ إلاك، ولا عافٍ سواك.

اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، واجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، واجعله شاهدًا لنا لا علينا.

اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، ومن المقبولين الفائزين.

إلهي، اكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتك الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرم الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أدعية مستحبة في عيد الفطر

اللهم اعفُ عما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فلا عفو ولا غافر لها إلا أنت.

ربنا اكتبنا مع من قُدّر لهم دخول جنات النعيم، واحشرنا مع الشهداء والصديقين.

اللهم إنك شرّعت العيد فرحةً وسرورًا، فتمم علينا فرحتنا، وأسعدنا بملك ينادي من السماء: "أبشر بخير يوم قد مرّ عليك، فإن الله قد قبل عملك، وغفر ذنبك، وقضى حوائجك، وأعطاك سؤالك."

اللهم زيّن أيامنا بالتوبة والغفران، وأكثر حسناتنا بالميزان، واجزنا جنة ذات أفنان، وثبتنا بالتقوى والإيمان، يا كريم يا منان، ويا واسع الغفران.

الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك.

اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وارضَ عنا، وتقبل منا، وأدخلنا الجنة، ونجّنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المنّ، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا، ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضَ عنا.

اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.

الحمد لله رب العالمين، خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبّر الأرزاق والآجال بالمقادير وحكم، وجمّل الليل بالنجوم في الظُلَمّ. الحمد لله رب العالمين، الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم فستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر.