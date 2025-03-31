بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير بحضور الرئيس السيسي| شاهد

حرصاً من موقع صدى البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر المبارك من مسجد "المشير طنطاوي"، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات بالدولة.

عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبداً في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع.

https://www.youtube.com/live/6QFHLTBSAGc?si=vbvCfoBxiJAtDnhi

https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=iUVu1ul5gxrRVTds