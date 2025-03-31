قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تواصل شراء طائرات إف-35 رغم التحذيرات الأوروبية
لحظة تعكس التقدير والوفاء.. أبناء الشهداء يشاركون الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر المبارك| فيديو
الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر
بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد المشير طنطاوي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يردد تكبيرات عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي
بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير بحضور الرئيس السيسي| شاهد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي.. فيديو
الإفتاء حسمت الأمر.. ما حكم تداول رسائل توديع رمضان وتهنئة العيد؟
بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
هل يجب حضور خطبة العيد والاستماع إليها ؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير بحضور الرئيس السيسي| شاهد

مسجد المشير طنطاوي
مسجد المشير طنطاوي

حرصاً من موقع صدى البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا لصلاة عيد الفطر المبارك من مسجد "المشير طنطاوي"، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وعدد من كبار المسؤولين وقيادات  بالدولة.

عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائما وأبداً في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع.

https://www.youtube.com/live/6QFHLTBSAGc?si=vbvCfoBxiJAtDnhi

https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=iUVu1ul5gxrRVTds

عيد الفطر صلاة عيد الفطر الرئيس السيسي بث مباشر الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تقلبات جوية تضرب البلاد غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس

أول أيام العيد.. الأرصاد تصدر تحذيرا من الطقس في معظم الأنحاء

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

الدوري المصري

تعديل عقوبات الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الآن

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

الاهلي والزمالك

عاجل.. رابطة الأندية المصرية تلغي خصم الثلاث نقاط من الأهلي

موعد صلاه عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

بيان لنادي الزمالك بخصوص قرارات رابطة الأندية

بيان عاجل لنادي الزمالك بشأن قرارات رابطة الأندية لصالح الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

رحلوه ضمن 175 مهاجرا.. فنزويلا تتسلم زعيم عصابة من الولايات المتحدة

أرشيفية

قطع شجرة تاريخية في البيت الأبيض.. وترامب: نستخدم أخشابها بأغراض نبيلة

أرشيفية

الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يدين استهداف المسعفين في غزة

فيديو

زواج غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق وسعيد العويران.. شائعة زواج تشعل السوشيال ميديا

السيارة

القبض على أصحاب فيديو الجلوس على سقف سيارة ثلاجة بطريق السويس

بلبن

اشتباه بالتســ.مم.. القصة الكاملة لإغلاق فروع بلبن بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد