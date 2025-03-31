وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر.. فيديو وصور

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين وقيادات الدولة.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بعيد الفطر المبارك قائلا: “أتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الغالي مصر ويجعلها دائمًا وأبدًا في تقدم وازدهار وأمن واستقرار.. كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع”.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقدم الرئيس الفلسطيني التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه التهنئة، داعياً الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والإستقرار في دولته المنشودة.