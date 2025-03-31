الرئيس السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

مشاركة أبناء الشهداء في الصلاة

حرص الرئيس السيسي على مشاركة عدد من أبناء الشهداء في أداء الصلاة معه، حيث سيقف هؤلاء الأبناء بجانبه في لحظة رمزية تعكس التقدير والوفاء لتضحيات الشهداء.

حضور كبار الشخصيات والمسؤولين

من المتوقع أن يشارك في أداء صلاة عيد الفطر إلى جانب الرئيس السيسي كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

تلاوة آيات من القرآن الكريم

من المقرر أن تبدأ شعائر صلاة عيد الفطر بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ حجاج الهنداوي، على أن تليها تكبيرات العيد التي سيرددها الحاضرون، مما يضفي جواً من الروحانية والاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

تهنئة الرئيس السيسي للشعب المصري

تقدم الرئيس السيسي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار والتقدم.

تهنئة الرئيس السيسي للأمتين العربية والإسلامية

كما توجه الرئيس السيسي بأطيب التمنيات إلى الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا أن هذه المناسبة الكريمة تأتي لتجدد أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب الإسلامية والعربية.

دعاء الرئيس السيسي بالخير واليمن والبركات

وفي نص تهنئته، دعا الرئيس السيسي الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل هذا العيد فرصة لتعزيز المحبة والتآخي بين الشعوب.

دعوة الرئيس السيسي لتحقيق المزيد من التقدم لمصر

أكد الرئيس السيسي في تهنئته على أهمية الاستمرار في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه الغالي مصر، داعيًا الله أن يحفظها من كل مكروه ويجعلها دائمًا وأبدًا في مصاف الدول المتقدمة.

واختتم الرئيس السيسي رسالته قائلاً: "كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد للجميع"، في إشارة إلى أهمية تعزيز قيم المحبة والتضامن في هذه الأيام المباركة.

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