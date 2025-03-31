في عز الضهر.. مينا مسعود يطرح الإعلان التشويقي لأول فيلم مصري له

نشر الفنان المصري مينا مسعود عبر صفحته الرسمية على إنستجرام الإعلان التشويقي لأول فيلم مصري له، والذي يحمل اسم “في عز الضهر”، بمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

أبطال فيلم “في عز الضهر”

يضم الفيلم عددًا من النجوم، أبرزهم:

• جميلة عوض

• إيمان العاصي

• شيرين رضا

• بيومي فؤاد

• محمود البزاوي

الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الإخوة المتحدين.

تصريحات مينا مسعود حول فيلمه المصري الأول

قال مينا مسعود في منشور عبر إنستجرام:

“من طفولتي وأنا بحلم أكون ممثل، والحمد لله وصلت لحلمي وحققت نجاحًا في هوليوود، لكن حبي للفن بدأ من اللحظة التي كنت أشاهد فيها الأفلام والمسرحيات المصرية، التي تُقدَّم في واحدة من أعظم الدول الرائدة في مجال الفن، بلدي مصر.”

وأضاف:

“وبعد طول انتظار، أحب أن أقدم لكم الإعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول ’في عز الضهر‘، مع مجموعة من أفضل النجوم في الوطن العربي.”

مينا مسعود وتجربته في السينما المصرية

يأتي هذا الفيلم بعد تصريحات مينا مسعود التي انتقد فيها قلة الفرص المتاحة له في هوليوود، رغم نجاحه الكبير في بطولة فيلم “علاء الدين” إلى جانب النجم العالمي ويل سميث،وأوضح أنه لم يتلقَّ عروضًا كافية بعد هذا النجاح، مما دفعه إلى البحث عن تجربة سينمائية جديدة في بلده مصر.

قصة فيلم “في عز الضهر”

يدور الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حيث يتناول قصة صعود زعيم عصابة دولية ينفذ عمليات احتيال كبرى في مختلف أنحاء العالم، ليجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة .