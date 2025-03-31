محمد إمام يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الفنان محمد عادل إمام متابعية بحلول عيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب محمد إمام :"كل سنة وانتم طيبين ..

#عيد_سعيد عليكم جميعاً إن شاء الله

#محمد_امام ".

وكان قد علّق النجم محمد إمام على ذكر اسمه واسم والده الفنان عادل إمام في أحد مشاهد مسلسل "العتاولة 2"، موجّهًا الشكر لفريق العمل.

وكتب "محمد إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة شكراً العتاولة على التحية الجميلة .. محمد إمام"