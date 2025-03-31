الجالية المصرية بإيطاليا تدعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا رفضها العدوان على قطاع غزة ومحاولات تهجير سكان القطاع، مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة السياسية في رفض التهجير وضرورة تنفيذ المقترح المصري، الذى أصبح مبادرة عربية لوقف العدوان وإعادة الإعمار.

وشهدت عدد من الساحات وقفات تضامنية بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك لدعم القضية الفلسطينية، والتضامن مع أهالي قطاع غزة، رافضين مخطط التهجير رافعين علم فلسطين.

وأوضح الدكتور إبراهيم يونس رئيس الجالية المصرية في شمال إيطاليا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الإثنين"، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك - أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، مشيرا إلى دعم موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية برفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه .

وأكد أن الدولة الإيطالية تدعم دور مصر والمقترح المصري في عملية السلام وتأكيد حل الدولتين.

ويحتفل المسلمون في إيطاليا بعيد الفطر المبارك حيث أدوا الصلاة في المساجد والساحات الكبيرة أمس وسط مشاركة العديد من المسئولين الإيطاليين ويواصلون الاحتفالات بالعديد من الفعاليات.