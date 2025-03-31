حزب المؤتمر: احتشاد الملايين اليوم رسالة للعالم بمكانة القضية الفلسطينية لدي المصريين

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب باحتشاد الآلاف من الشعب المصري في محافظات الجمهورية عقب صلاة عيد الفطر في وقف تضامنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير ودعم موقف القيادة السياسية الرافض لهذا المخطط.

وقال مرشد - في تصريح له اليوم - ان القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان كل مصري وأن الموقف الرسمي والشعبي موحد تجاه المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتتصدى بكل قوة لمخطط التهجير منذ العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.

ولفت مرشد إلى أن الشعب المصري يقف بكل قوة خلف القيادة السياسة لاتخاذ ما يلزم لحماية الامن القومي المصري والعربي مؤكدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ولا يقف كالمتفرج أمام هذه العدوان الغاشم ، مؤكدا أن هذه الوقفة رسالة للعالم بمكانة القضية الفلسطينية في وجدان كل مصري والتهجير خط أحمر.

وتقدم الدكتور مجدي مرشد بالتهنئة للرئيس عيد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مؤكدا أن مثل هذه المناسبات تؤكد على الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.