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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في أول أيام العيد.. تواجد أمنى مكثف بمحيط المناطق الاثرية والسنيمات

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

شهدت مناطق وسط البلد وكورنيش النيل تواجد امنى مكثف فى اول ايام عيد الفطر .

تواجد امنى مكثف فى اول ايام عيد الفطر

كما انتشر رجال الشرطة مدعمة بعناصر الشرطة النسائية فى محيط دور العرض السنيمائى والمنتزهات واماكن احتفالات المواطنين لتأمين احتفالات العيد.


وشهدت المناطق الاثرية والمتاحف تواجد امنى كبير منذ صباح اليوم تنفيذا للخطة التى اعدتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجات الإستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة وإتخاذ إجراءات تأمينية واسعة النطاق لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ومواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لإنتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية لتحقيق إنتشار أمنى مكثف بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والأماكن التى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد كالحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى.


كما شملت الإجراءات تكثيف الخدمات والدوريات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين ، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى حفاظاً على الأرواح والممتلكات وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة على تلك الطرق ، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

كما امتدت الخطط الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين بالعيد إنتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات بما يضمن المتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين وسرعة التعامل مع المخالفات.
 

كما تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل لضمان إلتزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة للإستمتاع بالرحلات النيلية التى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين للإحتفال بالعيد.

وتؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن لإحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.

تواجد امنى مكثف فى اول ايام عيد الفطر مناطق وسط البلد كورنيش النيل

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