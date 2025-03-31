أدعية عيد الفطر 2025.. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام

تعتبر أدعية عيد الفطر 2025، من الأمور التي يحبها المسلمون في يوم العيد، حيث يحرصون على استمرار ملازمة الطاعة والتقرب إلى الله بأحب العبادات إليه وهي الدعاء.

أدعية عيد الفطر 2025

ويستحب ونحن نعيش في أيام عيد الفطر، أن نردد ونكثر من قول أدعية عيد الفطر 2025، والتي منها ما يلي:

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يُضام، فإنه لا يهْلَكُ من أنت رجاؤه، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمْنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين.

يا ربنا كم من بليَّة ابتليتنا بها قلَّ عندها صبرنا فلا تخذلنا فأنت رجاؤنا، اللهمَّ ثبِّت رجاءك في قلوبنا واقطعنا عمَّن سواك حتى لا نرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين.

الحمد لله على التمام، والحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر، وأدرك ليلة القدر، وفاز بالأجر. اللهم إنا نستودعك رمضان، فلا تجعله آخر عهدنا به، وأعِدْه علينا أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، ولا تُخرجنا منه إلا وقد قُبِل صيامنا، ورُحِمنا، وكتبْتَ لنا العتق من النار.

اللهم تقبل منا رمضان وتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة وأعده علينا أعوامًا عديدة وثبت قلوبنا على دينك

دعاء يوم العيد

اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين.

اللهم يا باسط الأرزاق، ويا منزل الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.

اللهم يا حاضرًا ليس بغائب، ويا موجودًا عند الشدائد، ويا خفي اللطف، نسألك أن تلطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير يا واسع يا كريم يا رب العالمين.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يُضام، فإنه لا يهْلَكُ من أنت رجاؤه، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمْنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين.

يا ربنا كم من بليَّة ابتليتنا بها قلَّ عندها صبرنا فلا تخذلنا فأنت رجاؤنا، اللهمَّ ثبِّت رجاءك في قلوبنا واقطعنا عمَّن سواك حتى لا نرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.

اللهم حبِّب إلينا طاعتك، فتصبح عندنا لذة وحياة متجددة لا عادة جامدة يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك صحَّة في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانًا يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين.

اللهم إن ذنوبنا عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لنا يا رب العالمين.

اللهم أنت الملِك لا إله إلا أنت، أنت ربنا، ونحن عبادك، ظلمنا أنفسنا، واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اهدِنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عنا سيِّئَها، فإنه لا يصرف عنَّا سيئها إلا أنت يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نسألك توفيقًا في طرقنا، وراحةً في أنفسنا، وتَيسيرًا في أمورنا يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إنا نعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسِّ الضُّر، وضيق الصدر، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.

اللهم استُرْ عَوْرَاتِنا، وآمِنْ رَوْعاتِنا، واحفظنا من بين أيدينا، ومِن خلفنا، وعن يميننا، وعن شمائلنا، ومِن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتالَ من تحتنا يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهمَّ اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما تبقى يا رب العالمين.

