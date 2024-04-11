دعاء عيد الفطر المبارك 2024.. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا

دعاء عيد الفطر المبارك، يحتفل جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض هذه الأيام بعيد الفطر المبارك 2024، أول العيدين في الشرع الشريف، وحث الشرع كل مسلم على أهمية صلة الرحم وتبادل الزيارات في عيد الفطر، كما حث الشرع على أهمية الاستعداد للعيد بالاغتسال والتطيب وارتداء أحسن الثياب، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء عيد الفطر المبارك والذي نسرده في السطور التالية.



ويقول المسلم في دعاء عيد الفطر المبارك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلها لنا فرصةً للتقرب إليك والحصول على مغفرتك ورضاك.

-اللهم بارك لنا في أهلنا وأموالنا وأعمالنا، واجعلنا من الذين يتقبلون أعمالهم، وأنعم علينا بالخير والبركة في هذا العيد.

-اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ.

- ﺭﺑﻨﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻭﺍﺗﺒﻌﻨﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺎﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.

- اللهم تقبّل منا الشهر الكريم الذي صمناه لك خالصًا لوجهك الكريم واجعل العيد علينا سعيد، يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

- اللهم اعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه، واصرف عنا شره وشر ما فيه، اللهم اكتب لي فيه كل خير واجعلني بارًّا فيه بوالدي وواصلًا للرحم، واجعلني يا الله من عبادك المغفور لهم في هذا اليوم المبارك، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا الطاعات واغفر لنا الخطايا والسيئات.



دعاء عيد الفطر قصير

دعاء عيد الفطر، أكد العلماء والفقهاء أنه لم يرد في الشرع الشريف دعاء معين يقوله المسلم مع حلول أيام عيد الفطر المبارك، وباب الدعاء من المسلم لأخيه المسلم عند تبادل التهاني بقدوم العيد واسع حيث يستحب للمسلم أن يدعوا له بما يشاء ، منها تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال كل عام وأنتم بخير وفيما سلي صيغ متعدد للأدعية.

- ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺫﻧﻮﺑﻨﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻭﺛﺒﺖ ﺃﻗﺪﺍﻣﻨﺎ ﻭﺍﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ.

- ﺭﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻼ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻓﻘﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

- ﺭﺑﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺰﻳﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ.

-اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.



- الحمد لله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، يا ربّ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وارض عنّا، وتقبّل منّا وأدخانا الجنّة ونجّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه.

- اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة، اللهمّ يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو وحسن التجاوز.

-إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

-إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة.

أدعية عيد الفطر المبارك

تعد أدعية عيد الفطر المبارك جزءًا هامًا من هذا الاحتفال فهي تعبر عن الشكر والامتنان لله على نعمة الإسلام وعلى الانتهاء من صيام شهر رمضان. كما تدعو إلى تحقيق السلام والمحبة والتعاون بين الناس، وتطلب من الله تعالى أن يقبل الأعمال والصيام والقيام خلال هذا الشهر المبارك ونقول يوم عيد الفطر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

- إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة. وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك.

-الهي أخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول أجلى، بك أنتصر فانصرني, وعليك أتوكل فلا تكلني, وإياك أسأل فلا تخيبني, وفي فضلك أرغب فلا تحرمني, ولجنابك أنتسب فلا تبعدني, وببابك أقف فلا تطردني إلهي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان, وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يا من أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين, ويا من ألبس أهل ولايته ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين, أنت الذاكر من قبل الذاكرين, وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين سبحانك أنت الله رب العالمين.

فاللهم بحق ما قدمنه من مناجاة لا تليق إلا بسنا جمالك ،وجبروت جلالك .

وبحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان وبكل أسمائك الحسنى المستجابة وعظمتها وبجلالها وبسنائها وبهيبتها وبحرمتها وبعزتها وبقوتها وبقدرتها وبصفاتك العلى، وبحق كرمك الخفي، يا من يقول للشئ كن فيكون أن تحقق رجاءنا ... وتغير أحوالنا إلى أفضل حال.. وتحفظ أولادنا من الفتن.. وأن تيسر أمورنا، وأن توسع أرزاقنا وتحسن أخلاقنا.. وتبارك لنا في نعمك التي لا تعد ولا تحصى، أنجزه تحسن ختامنا، وتشف مرضانا وترحم موتانا يا حي يا قيوم.



أسأل الله الذي لا تعجزه الحاجات ولو كثرت أن يعطيكم فوق ما ترجون من خير الدنيا ونعيم الآخرة وأن يبعد عنكم ما تكرهون أنتم وكل من تحبون.