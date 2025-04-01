مروان عطية يحتفل بعيد الفطر المبارك برفقة زوجته.. شاهد

شاركت سلمى زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي صورا في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهر مروان عطية بصحبة زوجته بأجواء العيد، ولاقى تفاعلا كبيرا من متابعيهم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، في إطار دور ربع النهائي بأبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمد عبد الله.

الهجوم: وسام أبوعلي، نيتس جراديشار