رمضان صبحي يوجه رسالة لنجم الأهلي السابق.. شاهد

وجه رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، رسالة لسعد سمير لاعب النادي الأهلي السابق، عبر حسابه على انستجرام.

وهنأ رمضان صبحي، سعد سمير بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “عيد ميلاد سعيد”.

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، وقد أكد فيه على العديد من النقاط المهمة.

وقال بيراميدز في بيانه، إنه كان يؤثر الصمت في الفترة الأخيرة لكنه أصبح متضررا بشكل مباشر من قرار مجلس رابطة الأندية المحترفة، وعليه فإنه سيتخذ كل الإجراءات الواجبة للحفاظ على حقوقه.

وأضاف البيان: استكمالا لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد نادي بيراميدز أنه طوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب النادي الأهلي من مباراة الدوري أمام الزمالك، آثر التزام الصمت والاكتفاء بدور المتابع، خاصة وأن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية وبدون تمييز بين أي من الأطراف.