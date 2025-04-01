غارات أمريكية تستهدف جبل النبي شعيب في صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بأن الطيران الأمريكي شن ثلاث غارات جوية على منطقة جوار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وبحسب التقارير، استهدفت الغارات مواقع في محيط جبل النبي شعيب، الذي يُعتبر أعلى قمة جبلية في اليمن. ولم ترد معلومات مؤكدة حول حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن هذه الغارات حتى الآن.​

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شهدت محافظات يمنية أخرى، مثل صعدة، غارات جوية مماثلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ​

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تستند إلى مصادر إعلامية تابعة للحوثيين، ولم تصدر بعد تأكيدات أو تعليقات رسمية من الجانب الأمريكي أو مصادر مستقلة بشأن هذه الغارات.​