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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم في ثاني أيام عيد الفطر

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية استقرارًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، مع تسجيل تباين طفيف في بعض الشركات.

 ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مستمرة لأسعار مواد البناء، نظرًا لدورها الرئيسي في قطاع التشييد والعقارات.

أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم

جاءت أسعار الحديد وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

حديد عز: 38,888 جنيهًا للطن.

حديد السويس: 38,300 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,300 جنيه للطن.

حديد العشري: 35,800 جنيه للطن.

حديد المصريين: 36,800 جنيه للطن.

حديد الكومي: 36,200 جنيه للطن.

حديد العتال: 37,500 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 37,800 جنيه للطن.

حديد بيانكو: 35,700 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: 36,000 جنيه للطن.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها أسعار المواد الخام عالميًا مثل خام الحديد وخردة الصلب، بالإضافة إلى تكاليف النقل والطاقة والضرائب المفروضة على الصناعة. كما أن تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه المصري تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، نظرًا لاعتماد المصانع المحلية على استيراد بعض الخامات من الخارج.

حالة السوق وتوقعات الأسعار

تشهد الأسواق حالة من الترقب بشأن أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن تظل الأسعار مستقرة نسبيًا في ظل ثبات الطلب المحلي، مع إمكانية حدوث تغييرات طفيفة بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتواصل شركات الحديد الإعلان عن تحديثات دورية للأسعار وفقًا لحركة السوق.

أهمية قطاع الحديد في الاقتصاد المصري

يعد قطاع الحديد والصلب من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تعتمد عليه العديد من الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد. كما تسهم هذه الصناعة في توفير آلاف فرص العمل داخل المصانع وشركات المقاولات، مما يجعل استقرار أسعار الحديد أمرًا مهمًا لاستمرار حركة التنمية العمرانية والمشروعات القومية.

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