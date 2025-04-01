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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد في مهمة ثأرية ضد نوتنجهام الليلة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد السعيد

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا على نوتنجهام فورست، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد، ونوتنجهام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سيتي جراوند.


أرسنال ضد نوتنجهام 

ويستهدف مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، الثأر من نوتنجهام بالفوز في مباراة اليوم، ومواصلة تحسين وضعه الكارثي في جدول الترتيب.


وخسر مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز  الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد  37 نقطة.

في المقابل، يطمح نوتنجهام بقيادة مدربه نونو سانتو في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وتعزيز فرصه في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

ويوجد نوتنجهام في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة.

مانشستر يونايتد نوتنجهام الدوري الإنجليزي روبن أموريم نونو سانتو

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