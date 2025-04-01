توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بثاني أيام العيد.. صور

توافد الشباب على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك والاستمتاع بأجواء العيد المختلفة وسط الحدائق.



وقال المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.

فتح الحدائق والمتنزهات للمواطنين منذ الصباح الباكر



وأشار إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وكان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، قد تفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث هنأ المحافظ المواطنين والشباب والأطفال من زوار الحدائق بمناسبة الاحتفال بالعيد، وقام المحافظ بتوزيع الورود والهدايا على زوار الحدائق.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.