قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدف واحد.. محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد| ما القصة؟
ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار
توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بثاني أيام العيد.. صور
بكين وروسيا تعززان العلاقات.. ورسالة قوية إلى واشنطن
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى والقنوات الناقلة
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أبريل 2025 عبر موقع بتروتريد
القومي للمرأة يختتم مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" لدعم وتمكين السيدات اقتصاديًا
رياح الخماسين تضرب البلاد.. انخفاض في الحرارة وأمطار مفاجئة اليوم
الله يصبرني على فراقك.. شقيقة إيناس النجار تنعاها بكلمات مؤثرة
قصف إسرائيلي على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة
القناطر الخيرية وأسوان والسد العالي.. وجهات مفضلة للمصريين في عيد الفطر| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بثاني أيام العيد.. صور

حدائق القناطر
حدائق القناطر
إبراهيم الهواري

توافد الشباب على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك والاستمتاع بأجواء العيد المختلفة وسط الحدائق.
 

وقال المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.

فتح الحدائق والمتنزهات للمواطنين منذ الصباح الباكر
 

وأشار إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وكان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، قد تفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث هنأ المحافظ المواطنين والشباب والأطفال من زوار الحدائق بمناسبة الاحتفال بالعيد، وقام المحافظ بتوزيع الورود والهدايا على زوار الحدائق.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.

القليوبية عيد الفطر القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

اسعار الريال السعودي

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

طقس العيد

تقلبات حادة في طقس ثاني أيام العيد.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

سعر الدولار

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

منتخب الناشئين

بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم للناشئين

ترشيحاتنا

رنجة

3 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الرنجة بمذاق مميز

الكحك

خطوة بخطوة .. أسرع طريقة لتحضير كحك العيد

أمينة شلباية

أمينة شلباية تثير الجدل بشأن تقاليد أكل الرنجة.. وتكشف اتيكيت تناولها

بالصور

فريق «شارموفرز» يشعل حفل العيد ببورسعيد بأغنية «زامباهولا».. صور

أحمد بهاء من فريق شارموفرز
أحمد بهاء من فريق شارموفرز
أحمد بهاء من فريق شارموفرز

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!
مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!
مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

علامات تكشف فساد الفسيخ والرنجة.. لا تتجاهلها قبل الأكل!

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة
علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة
علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة
رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة
رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

فيديو

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد