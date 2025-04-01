ملحقتش تفرح.. مصرع فتاة قبل زفافها بساعات في القليوبية

لقيت فتاة بقرية ميت حلفا في قليوب مصرعها قبل ساعات من زفافها إثر حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، بجوار مزلقان ميت حلفا.

وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كل من تقى فتحي 24 عاما، ومعاذ أحمد 18 عامًا، وإصابة كل من: أحمد إبراهيم 18 عام وريان إسلام عامان، وباسمين ياسر 23 عام وميرفت السيد 28 عام.

كما تبين أن المتوفاه كانت تستعد لإقامة حفل حنتها حيث كان مقرر حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.