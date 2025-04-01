وفد بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الفطر المبارك

نيابةً عن نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قام وفد من بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، بتهنئة السيد الدكتور خالد مبارك، بعيد الفطر المبارك، بمقر مكتبه، بمدينة شرم الشيخ.

التهنئة بعيد الفطر

جاء ذلك بحضور مدير عام الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أئمة الأوقاف، حيث تبادل الجميع التهاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم ممثلو بازيليك سيدة السلام، بشرم الشيخ تهانيهم القلبية لسيادة المحافظ، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة، من قِبل المحافظة في تعزيز السلام والأمان بين جميع المواطنين، مؤكدين جميعًا أن المبادرات الرئاسية تدعم هذه الروح، وتعزز فرص التعايش المشترك بين جميع فئات الشعب المصري.

وأعرب الدكتور خالد مبارك عن سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطياف الدينية في المحافظة، ذلك في اطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعم قيم التسامح والمحبة بين جميع المصريين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر، تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز روح الأخوة الوطنية.

وشهدت الزيارة أجواء الود والتعاون، مما يعكس التلاحم بين الأديان في محافظة جنوب سيناء، وتؤكد على تعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع الفئات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء مجتمع مصري قوي ومتلاحم.