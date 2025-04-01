يمثل مشروع الكارت الموحد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تهدف إلى توحيد الخدمات الحكومية في بطاقة إلكترونية ذكية، ما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الدعم والخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة.

ومع بدء تفعيله في محافظة بورسعيد، تزداد التساؤلات حول آلية تطبيقه وإمكانية إلغاء بطاقات التموين التقليدية، بالإضافة إلى خطوات استخراج الكارت والاستفادة من خدماته المتعددة.

بديل بطاقة التموين.. هل سيتم إلغاؤها؟

مع بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد، تتجه الحكومة إلى دمج الخدمات المختلفة ضمن بطاقة واحدة، تشمل صرف التموين والخبز والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية.

ومع ذلك، لن يتم إلغاء بطاقات التموين الحالية بشكل فوري، بل سيتم استبدالها تدريجياً بالكارت الموحد في المحافظات التي يتم تفعيل المنظومة فيها.

محافظات تفعيل الكارت الموحد

أعلنت وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل المنظومة في محافظة بورسعيد اعتباراً من 1 أبريل 2025، على أن يتم تعميمها تدريجياً على باقي المحافظات.

وتشمل المرحلة الأولى استبدال بطاقات التموين القديمة لنحو 42 ألف أسرة ببورسعيد، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل مختلف أنحاء الجمهورية.

الحكومة تؤكد أهمية المشروع في التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع “الكارت الموحد” يعد خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث تم إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة لدعم تشغيل المنظومة.



من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد يأتي ضمن خطة الحكومة لميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم، ما يضمن وصوله إلى مستحقيه ويعزز الشمول المالي.

خدمات الكارت الموحد

يوفر الكارت الموحد عدداً من الخدمات التي تسهل حياة المواطنين، من أبرزها:

• صرف التموين والخبز إلكترونياً بدلاً من البطاقات التموينية التقليدية.

• الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

• سداد المدفوعات الحكومية إلكترونياً.

• إمكانية السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي.

طرق استخراج الكارت الموحد

يمكن للمواطنين استخراج الكارت الموحد من خلال:

• مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

• مكاتب التموين للمستفيدين من الدعم التمويني.

• مكاتب التأمين الصحي للمواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

المستندات المطلوبة لاستخراج الكارت الموحد



• بطاقة الرقم القومي.

• رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن.

• بيانات أفراد الأسرة للمستفيدين من الدعم.

كيفية تفعيل بطاقة التموين على الكارت الموحد

• استخدام الكارت لأول مرة في ماكينة صرف التموين لتفعيل الخدمة تلقائياً.

• إدخال الرقم السري الذي يتم إرساله عبر رسالة نصية بعد استلام الكارت.

• التأكد من إضافة جميع أفراد الأسرة عند صرف التموين لأول مرة.



يمثل الكارت الموحد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المختلفة بطرق أكثر كفاءة.

ومع بدء تطبيقه في بورسعيد، تستعد الحكومة لتعميمه في جميع المحافظات ليصبح الوسيلة الأساسية لصرف الدعم وإجراء المعاملات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استفادة المواطنين من الخدمات بشكل أفضل.