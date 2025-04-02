خبير: انسحاب واشنطن من الناتو مستبعد.. وترامب يستخدمه للضغط على الحلفاء

استبعد الخبير الاستراتيجي جاستن راسل انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أن هذه الخطوة غير مرجحة ولن تحدث، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء الأوروبيين.

وأوضح راسل في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن أي قرار بالانسحاب يتطلب موافقة الكونجرس، وهو أمر غير متوقع في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة ترامب، بمن فيهم وزيرة الخارجية ووزير الدفاع، يعارضون هذه الفكرة بسبب تداعياتها على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أن ترامب يسعى من خلال هذه الضغوط إلى دفع الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا، لزيادة إنفاقها الدفاعي، بهدف تقليل العبء المالي عن واشنطن.

وأكد أن الرئيس الأمريكي يركز بشكل أساسي على القضايا الداخلية، ويستخدم ملف الناتو كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.