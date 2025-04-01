رحلوا لنفس السبب.. إيناس النجار والطوخي |والسر في المرارة

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي، آثار خبر وفاة الفنانةإيناس النجار حالة من الحزن فى الوسط الفني، وبين متابعيها ومحبيها.

توفت الفنانة إيناس النجار، صباح أمس عن عمر ناهز 46 عامًا، بعد صراع قصير مع مرض مفاجئ تسبب فى تسمم الدم وهو إنفجار المرارة الناتج عن حصوات المرارة، مما دفع الكثير للتساؤلات حول سبب وفاة الشيف الشهير إبراهيم الطوخي هل توفي بنفس مرض الفنانة إيناس النجار؟

توفي الشيف إبراهيم الطوخي، المعروف بالعباره الشهيرة "الجملي هو أملي"، يوم الخميس الماضي الموافق 27 مارس 2025، وذلك عن عمر يناهز 60 عام،وسبب وفاته هي نتيجة عملية جراحية لإزالة حصوة من المرارة.

ووفقًا لشقيقه، فقد شعر إبراهيم بتعب شديد ومضاعفات صحية نتيجة لعملية إزالة حصوات المرارة، مما أدى إلى وفاته.