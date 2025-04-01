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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البطل الأولمبى أحمد الجندى يحتفل بعقد قرانه بقلعة صلاح الدين .. صور

عقد قران البطل الأولمبى أحمد الجندى
عقد قران البطل الأولمبى أحمد الجندى
منتصر الرفاعي

إحتفل البطل الأولمبى أحمد أسامة الجندى لاعب نادى الشمس للخماسى الحديث المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 بعقد قرانه على زميلته السابقة مريم عامر بقلعة صلاح الدين مساء اليوم .

وشهد عقد قران البطل الأولمبى أحمد أسامة الجندى لفيف من نجوم الرياضة والمجتمع يتقدمهم د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس والنائبة آية مدنى عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

كما حضر عقد قران البطل الأولمبى أحمد الجندى كلا من : الاعلامى سيف زاهر والمحاسب عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الأسبق و النائب محمد الجارحى والدكتور محمد سراج عضوا مجلس الأهلى وأحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق وزميله عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة التاريخي السابق

 و دعاء هشام بركات  عضومجلس إدارة الشمس والمحاسب تامر علي مستشارمجلس الشمس ووليد الملاح رئيس شركة روابط الرعاية للعديد من الأبطال والبطلات الرياضيين بجانب أسرته ووشقيقه محمد الجندى بطل العالم للشباب للخماسى الحديث وأسرة العروس .

تذكار صينى 

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية  برئاسة المهندس ياسر إدريس قد تلقت فى وقت سابق تذكارًا مميزًا تكريمًا للبطل الأولمبي المصري أحمد أسامة الجندي، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وجاءت هذه الهدية التذكارية بعد أن قام شاب من ذوي الإعاقة في الصين، وهو من محبي الجندي، برسم صورة فنية خاصة له تعبيرًا عن تقديره لإنجازه الكبير.

وأرسل الشاب الصورة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي قامت بدورها بتسليمها إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لتصل إلى الجندي وفقًا لتوجيهات المهندس ياسر إدريس.

تأثير عالمى 

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على التأثير العالمي للبطل المصري، الذي ألهم الجماهير في مختلف أنحاء العالم بإنجازاته الفريدة.

وعلى جانب آخر، تُوج البطل المصري أحمد أسامة الجندي، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 وفضية أولمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث، بجائزة أفضل لاعب في قوة الاحتمال والعزيمة والإصرار، وذلك خلال احتفالية “الأفضل” التي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية “أنوكا”، بدولة الجزائر.

أحمد أسامة الجندى نادى الشمس مريم عامر د أسامة أبوزيد د أشرف صبحى ياسر إدريس

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