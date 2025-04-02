دياب يكشف أسرار تحضيره لشخصية أسعد في قلبي ومفتاحه وسر النجاح

تحدث الفنان دياب عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، مشيرًا إلى أن شخصية "أسعد" التي يقدمها مليئة بالتناقضات التي تشكل سر جمالها.

وأضاف أن "أسعد" هو شخصية قد نلتقي بها في حياتنا اليومية، لكنه أكد أن الناس غالبًا ما يتنكرون لطباعهم الحقيقية ويصعب عليهم مواجهتها.

التحضير لشخصية "أسعد": مذاكرة دقيقة مع المخرج تامر محسن

كشف دياب خلال مداخلته في برنامج "العيد فرحة" على قناة dmc، عن طريقة تحضيره لشخصية "أسعد"، موضحًا أنه كان يعتمد على مذاكرة مستفيضة مع المخرج تامر محسن.

وأكد دياب أنه كان يركز على جعل الشخصية حقيقية ومقربة للواقع، مشيدًا باهتمام محسن بكل التفاصيل الدقيقة التي ساهمت في تقديم شخصية مميزة.

المخزون الشخصي والسيناريو: الأساس لنجاح شخصية "أسعد"

أوضح دياب أن نجاح شخصية "أسعد" كان يعتمد على تجربته الشخصية مع الأشخاص الذين يلتقي بهم في حياته اليومية، بالإضافة إلى العمل المتواصل مع المخرج تامر محسن.

وقال دياب إنه كان يحرص على إخراج كل التفاصيل التي يمكن أن تساهم في إظهار الشخصية بشكل متقن، مؤكدًا أن هذا التعاون أثمر في تقديم أداء قوي وواقعي.

نجاح الشخصية: الجمهور يتعاطف مع "أسعد" رغم تناقضاتها

أعرب دياب عن سعادته بالتفاعل الإيجابي للجمهور مع شخصية "أسعد"، موضحًا أن ردود الأفعال كانت مشجعة للغاية.

وأشار إلى أن المشاهدين في الحلقة الأخيرة أبدوا تعاطفهم مع "أسعد" رغم تناقضاته، ولم يتمكنوا من كراهيته، وهو ما يعكس نجاح الشخصية في الوصول إلى قلوب المشاهدين.