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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكرم حسني يكشف عن تفاصيل مسلسل الكابتن وأسباب تحمسه لفكرة العمل

أكرم حسني
أكرم حسني
يوسف أيمن

تحدث الفنان أكرم حسني عن فكرة مسلسل الكابتن، مؤكدًا أن المسلسل يحتوي على "حجم كبير من الفانتازيا"، ويتميز بالمواقف المضحكة التي تضيف طابعًا خاصًا له. 

وأضاف، خلال مداخلته مع برنامج "العيد فرحة" على قناة dmc، أن المسلسل يحقق توازنًا بين الفكاهة والرسائل التي تحمل معانٍ لطيفة.

فكرة مسلسل الكابتن

أوضح أكرم حسني أنه تحمس للعمل على فكرة "الكابتن"؛ لأن المسلسل يقدم مواقف مليئة بالابتسامات والضحك، وفي نفس الوقت يحمل رسائل يمكن مناقشتها، وهو ما جذبه شخصيًا. 

وأكد أنه يحب تقديم الأعمال التي تدخل البهجة على الناس، وتقدم لهم قيمة مفيدة.

الفصل بين "الكابتن" و"مكتوب عليا"

أشار أكرم حسني إلى أنه في البداية كان مشغولًا بتقديم مسلسل "مكتوب عليا"، الذي يحتوي أيضًا على عناصر من الفانتازيا، ولذلك قرر الفصل بين العملين واختيار مسلسل "بابا جه"، الذي يتناول قضية اجتماعية واقعية.

التعاون مع المخرج كريم أبو ذكرى

تحدث أكرم حسني أيضًا عن تعاونه المستمر مع المخرج كريم أبو ذكرى، مؤكدًا أنه يشعر بكيمياء خاصة بينهما، ما يجعل العمل معًا ممتعًا ومثمرًا. 

ونوه بأن هذا التعاون هو الثالث بينهما، معربًا عن ثقته التامة في نجاح العمل القادم.

وكشف حسني أنه هو من بادر بالتواصل مع المخرج كريم أبو ذكري هذا العام، وقال له: "ياللا نشمر ونتوكل على الله"، معبرًا عن حماسه الكبير للعمل معًا وتحقيق النجاح بهذا المسلسل.

أكرم حسني العيد فرحة الكابتن DMC عيد الفطر

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