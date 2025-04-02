الدفاع الروسية: اعتراض 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل منها 87 فوق مقاطعة كورسك

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع الروسية، أعلنت اعتراض 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل منها 87 فوق مقاطعة كورسك.

وفي مؤتمر صحفي دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدًا أن واشنطن تمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. ​

كما أعلن زيلينسكي أن فريقًا قانونيًا أوكرانيًا يعمل حاليًا على إعداد مسودة اتفاقية تتعلق بالمعادن الأوكرانية لتقديمها إلى الولايات المتحدة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ​

بالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده لوقف إطلاق النار بشكل غير مشروط، مشددًا على أن أوكرانيا قد أثبتت ذلك من خلال خطوات عملية سابقة. وأشار إلى أن كييف تقدم لواشنطن أدلة يومية على انتهاكات روسيا لوقف إطلاق النار. ​

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين أوكرانيا وروسيا، حيث تتبادل الدولتان الاتهامات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار، مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع.​



