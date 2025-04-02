قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة المخالفة 7 إبريل.. ووكيل اتصالات النواب: صعب تطبيقه
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 وأوقات الدخول المجاني
موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي
بعد العواصف والأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو
رحلات صيفية على الشواطئ للمتعافين من تعاطى المخدرات | تفاصيل
اعرف امتى | عودة مواعيد التشغيل المعتادة للمترو والقطارات بعد العيد
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على المنح والمساعدات الاجتماعية من وزارة العمل؟
وفاة الدكتور طه عبد العليم الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستعلامات
أنشطة متنوعة لصندوق الإدمان لرفع وعي الشباب بخطورة تعاطي المخدرات فى عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Runway تطلق نموذج فيديو جديد بالذكاء الاصطناعي يحافظ على تناسق المشاهد والشخصيات

Runway
Runway
احمد الشريف

أعلنت شركة Runway الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن إطلاق نموذجها الجديد Gen-4، والذي يهدف إلى تحسين استمرارية الشخصيات والمشاهد في الفيديوهات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وهي مشكلة طالما عانت منها هذه التقنية في السابق

تحكم أكبر في الشخصيات والمشاهد

وفقًا لما نشرته الشركة على منصة X، فإن Gen-4 يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والاستمرارية أثناء سرد القصص عبر مقاطع الفيديو، حيث يمكن للنموذج إنشاء شخصيات وعناصر متسقة عبر لقطات متعددة باستخدام صورة مرجعية واحدة فقط، وبعد ذلك يقوم المستخدم بوصف التركيبة المطلوبة ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد المشاهد المختلفة بنفس الأسلوب والتناسق.

إطلاق تدريجي لمستخدمي الاشتراكات المدفوعة

حاليًا، يتم طرح Gen-4 تدريجيًا للمستخدمين من فئات الاشتراكات المدفوعة والمؤسسات، وقد استعرضت الشركة إمكانيات النموذج عبر فيديو يظهر امرأة تحافظ على شكلها في لقطات متعددة رغم اختلاف ظروف الإضاءة والمشاهد.

تطور سريع بعد Gen-3 Alpha

يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من عام على إعلان Runway عن نموذجها السابق Gen-3 Alpha، الذي مكّن المستخدمين من إنشاء فيديوهات أطول، لكنه أثار الجدل بسبب تقارير تشير إلى أنه تم تدريبه على آلاف الفيديوهات من يوتيوب وأفلام مقرصنة.

بفضل Gen-4، تسعى Runway إلى تعزيز قدرة المبدعين على إنتاج فيديوهات أكثر واقعية ومتسقة، وهو ما يمثل تطورًا هامًا في عالم الذكاء الاصطناعي المرئي.

Runway الذكاء الاصطناعي Gen 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العوضي وياسمين عبدالعزيز

«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

أحمد شفيق

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

الزمالك يتقدّم بشكوى رسمية ضد محمد الدماطي.. تصعيد جديد في أزمة الدوري

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه عالميا.. أسعار الذهب الآن في مصر

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-4-2025

كأس العالم للأندية

فيفا حدد طريقة الاختيار.. من بديل ليون المكسيكي في مونديال الأندية؟

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

أسعار الدواجن

في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب عالميا.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رئيس مياه الشرب بالقاهرة يتابع انتظام العمل

رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر

الدرهم الاماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

أوس اوس
أوس اوس
أوس اوس

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

افعلها في الصباح.. 8 عادات تحافظ على صحة الكلى

عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

المزيد