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الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت منشآت الطاقة الروسية مرتين

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع الروسية، قالت إن أوكرانيا هاجمت منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الساعات الماضية.


وجاء أن أوكرانيا استهدفت محطة فرعية ومنشأة للطاقة في منطقة كورسك مما أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة، وأوكرانيا تواصل استهداف محطات الطاقة الروسية رغم تصريحات زيلينسكي بشأن الاتفاق.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع في روسيا  ان كييف واصلت هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة  مستخدمة أنواعًا مختلفة من المسيرات وراجمات هيمارس.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلي أن القوات الأوكرانية شنت صباح اليوم ضربة مزدوجة باستخدام راجمات "هيمارس" على محطة غاز "سودجا" وتم تدمير المحطة.

وبينت أن  أنظمة الدفاع الجوي تسقط 19 مسيرة أوكرانية في مقاطعة ساراتوف حيث كان هدف الهجوم هو البنية التحتية لمصفاة النفط.

ولفتت إلي أن  التيار الكهربائي في مقاطعة بيلجورود انقطع عقب استهداف قوات كييف بعد ظهر يوم 27 مارس منشأة تابعة لفرع مؤسسة "روس ستي تسينتر".

وشددت علي أن جميع التزامات كييف المعلنة بوقف الهجمات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة في روسيا هي خدعة من زيلينسكي.


 

زيلينسكي وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية أوكرانيا

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