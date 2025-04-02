يوم البيتزا للأطفال بفنادق الغردقة فى ثانى أيام العيد

تقدم الفنادق السياحية بالغردقة باقة متنوعة من الفقرات الترفيهية للنزلاء خلال عيد الفطر، وأقام أحد فنادق الغردقة ثالث أيام عيد الفطر، يوما للبيتزا للأطفال رواد الفندق، حيث لاقى استحسان الأطفال وذويهم.

وقام الأطفال بصنع البيتزا بأنفسهم بمشاركة أسرهم من التجهيز حتى الطهى بمشاركة الشيفات وفريق الترفيه.

ويقول مجيب حسين، نائب مدير أحد فنادق الغردقة، إن إدارة الفندق تقدم على مدار أيام العيد الثلاثة برامج مختلفة للجذب بمشاركة كل أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.

فيما قال أيمن غانم، مدير أحد الفنادق بالغردقة، إن الفندق يقدم خلال العيد وجبات ترفيهية وأكلات من كل مطابخ العالم لإرضاء النزلاء، بالإضافة إلى عمل مهرجانات الفواكه لجذب السياح بمشاركة العديد من الأقسام العاملة بالفنادق.

وذكر الخبير السياحى محمد عيد أن منتجعات الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من الإشغالات مع إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى الجنسيات المختلفة التى تصل للغردقة، وتحتل الجنسية الألمانية المركز الأول فى السياحة الوافدة للغردقة تيلها البولندية والروسية والبلجكية والفرنسية والمصريون خلال إجازات الأعياد.