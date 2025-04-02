طقس ربيعي معتدل فى ثالث أيام عيد الفطر بالوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أجواءً ربيعية مميزة مع سطوع الشمس واعتدال درجات الحرارة، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ما جعل الطقس مثاليًا للخروج والتنزه في الحدائق والمتنزهات العامة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحيانًا على بعض المناطق، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وسجلت درجة الحرارة اليوم بالوادي الجديد الكبرى 28 والصغرى 16 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الأجواء المستقرة والمشمسة ستستمر خلال الأيام المقبلة، ما يتيح المزيد من الفرص للاستمتاع بعطلة عيد الفطر في أجواء طبيعية خلابة تميز محافظة الوادي الجديد.

وأقبل المواطنون على الأماكن المفتوحة والمزارات الطبيعية للاستمتاع بجمال الطبيعة، خاصة في واحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة والفرحة، كما شهدت الشوارع الرئيسية حركة نشطة من الأهالي الذين خرجوا لقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم، مستغلين الطقس المعتدل.

من جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها لمتابعة الحالة الأمنية والخدمية، لضمان راحة المواطنين خلال احتفالات العيد، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد تحسبًا لأي طوارئ.

وتعد محافظة الوادي الجديد، المعروفة بطبيعتها الخلابة ومناخها المعتدل في مثل هذا الوقت من العام، وجهة مميزة لقضاء العطلات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات.

وتشتهر المحافظة بمساحاتها الشاسعة من الحدائق والمتنزهات، إضافة إلى معالمها الأثرية والسياحية، مثل معابد هيبس وجبانة البجوات في الخارجة، وقلاع الفرافرة والداخلة، التي تجذب الزوار من مختلف المناطق.

ويتميز عيد الفطر في الوادي الجديد بطابع خاص، حيث يحرص الأهالي على تبادل الزيارات العائلية، واصطحاب الأطفال إلى المتنزهات والحدائق العامة، إلى جانب تنظيم رحلات إلى الواحات والمناطق الطبيعية.

كما تشهد الأسواق والمحال التجارية حركة نشطة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لضمان سلاسة الأوضاع الأمنية والخدمية خلال الاحتفالات.

وتشهد المحافظة تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بعد فترة من التقلبات المناخية التي سبقت العيد، ما أسهم في زيادة الإقبال على الأماكن المفتوحة، والاستمتاع بالطقس المعتدل الذي يميز الوادي الجديد في هذه الفترة من العام.