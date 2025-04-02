70 دقيقة .. التعادل السلبي مستمر والزمالك يدفع بـ جهاد أمام ستيلينبوش

مرت 70 دقيقة من عمر المباراة بالتعادل السلبي بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ملعب استاد 2 أبريل فى لقاء الذهاب من دور ربع النهائى ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد الشوط الاول كرة عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق عمر جابر لتصل إلى سيف الدين الجزيري، لكن أبعدها الدفاع بنجاح في الدقيقة 13.

وأرسلت كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق ثابو مولويزان لكنها مرت من الجميع لتخرج إلى رمية تماس لصالح الزمالك في الدقيقة 20.

وجاءت تصويبة من يسار منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق مصطفى شلبي لكنها مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 37.

ودفع بيسيرو بـ محمود جهاد بدلاً من دونجا فى الدقيقة 64.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر وناصر منسي.



