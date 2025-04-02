محافظ الغربية: تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصاب

في ضوء الحادث المؤسف الذي وقع في السيرك بمدينة طنطا، إذ تعرض محمد إبراهيم عبد الفتاح مساعد المدربة، لهجوم من نمر مفترس أثناء العرض، مما أدى إلى بتر ذراعه، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات الحادث وتقديم الدعم الكامل للمصاب.

وأوضح محافظ الغربية، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك وتقديم تقرير شامل عن الوضع الراهن.

كما وجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف المتابعة مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة في واقعة السيرك، كونها صاحبة الاختصاص الاصيل مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بكل دقة وشفافية.

كما أضاف اللواء أشرف الجندي أنه تم التنسيق مع جامعة طنطا لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصاب، واناب نائبة الدكتور محمود عيسى لمتابعة حالته الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تتابع التطورات الصحية للمصاب حتى يتماثل للشفاء التام.

وأعرب محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تسعى إلى تقديم الدعم الكامل لضمان حماية أرواح المواطنين.