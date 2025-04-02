حبس أصحاب مخابز سياحية بسبب الدقيق المدعم

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

كان قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قاموا بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .