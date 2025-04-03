نشرة الفن.. تشييع جنازة إيناس النجار.. وسر استخدام اسلمي يا مصر في نهاية لام شمسية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار أبرزها:

تشييع جثمان إيناس النجار بصفاقس في تونس| شاهد

شيعت جنازة الفنانة الراحلة إيناس النجار في بلدها بصفاقس تونس بعد وفاتها في مصر منذ يومين وسفر الجثمان إلى الخارج.

مخرج «لام شمسية» يوضح سبب استخدام أغنية «اسلمي يا مصر» في نهايته

كشف المخرج كريم الشناوي سر استخدام أغنية "اسلمي يا مصر" في نهاية مسلسل “لام شمسية” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

دينا تكشف تفاصيل دفنها حياً لأول مرة في حياتها وسر تركها منزل أسرتها

تحدثت الفنانة دينا عن موقف تعرضت له من قبل كاد أن ينهي حياتها، وهو دفنها حية من قبل خلال كواليس مسلسل نسر الصعيد حيث أنها كان من المفترض أن تصور مشهد دفنها حية بين الأحداث وبالفعل هذا ما حدث ودُفنت حية وأغلقوا عليها التابوت بالمسامير، ولكن الصادم هو أنهم نسيوها بعدما انتهوا من تصوير المشهد.

كلام فارغ وتحرش.. انفعال محمود حميدة على سؤال إنجي علي

انفعل الفنان محمود حميدة بسبب سؤال وجهته لها المذيعة إنجي علي في بودكاست جديد تقدمه مع نجوم الفن.

ياسمين عيد العزيز أفضل ممثلة في رمضان بتصويت الجمهور

فازت الفنانة ياسمين عبد العزيز بتصويت الجمهور في مسابقة كأس إنرجي للدراما للموسم التاسع بجائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان 2025 عن بطولة مسلسل وتقابل حبيب.

انطلاق عرض فيلم Oppenheimer على منصة نتفليكس 8 أبريل

تبدأ منصة نتفليكس عرض فيلم Oppenheimer يوم 8 أبريل الجاري بعد حصوله على العديد من الجوائز خلال الفترة الماضية.



