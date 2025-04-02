كلام فارغ وتحرش.. انفعال محمود حميدة على سؤال إنجي علي

انفعل الفنان محمود حميدة بسبب سؤال وجهته لها المذيعة إنجي علي في بودكاست جديد تقدمه مع نجوم الفن.

وردا على سؤال من النجمة التي ترغب في التعاون معها انفعل محمود حميدة ورفض صيغة السؤال وقال إن هذا السؤال "كلام فارغ" ويندرج تحت توصيف التحرش.



وأشار إلى أنه لا يجب توجيه مثل هذا السؤال لفنان مثلما لا يمكن توجيهه لطبيب أو أي مهنة أخرى.

تحدث النجم محمود حميدة عن دور زوجته في حياته، مؤكدًا على أنه لن يستطيع العيش بدونها.



وقال حميدة خلال لقاء له ببرنامج katchup with inji ali: مراتي أم بناتي سندي وضهري ومن غيرها مقدرش أعيش.. أموت يعني والست أقوى حاجة في الوجود.



وعن الأمور الخاطئة التي تربينا عليها من وجهة نظر محمود حميدة قال: احنا في حاجات كتيرة اتربينا غلط عليها زي إن الراجل ميعيطش، دا كلام فارغ، وزي أننا نتربى على أننا منعرفش نختار مع أن ربنا خالقنا عشان نختار.



فيما أكد حميدة أنه يعتز بجميع أعماله الفنية وقال: أنا اعتز بكل أعمالي، لأن الحمد لله كل عمل أخلصت له 100% وأنا عندي الإخلاص في العمل هو كل شيء، وأنا لو لقيت نفسي مش مخلص هأنب نفسي كتير، مقدرش اشتغل بدون إخلاص.