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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: عودة العمل بالمدارس اليوم للمعلمين فقط والطلاب إجازة للجمعة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يعود اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، المعلمون والاخصائيون والاداريون العاملون بالمديريات والادارات التعليمية والمدارس ، إلى أيام العمل الرسمية بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك لجميع موظفي الدولة ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب فمازالت اجازة عيد الفطر المبارك مستمرة لهم حتى يوم الجمعة ،مشيرة إلى عودة الطلاب للدراسة في جميع المدارس من يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر أن تستمر إجازة عيد الفطر 2025 لطلاب المدارس لمدة أسبوعا كاملا “7 أيام متتالية” من السبت الموافق 29 مارس 2025 حتى الجمعة الموافق 4 أبريل 2025.

امتحانات شهر أبريل 2025

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت أن يكون موعد  امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية بدءا من الثلاثاء 22 أبريل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات شهر أبريل 2025 حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “من المقرر أن تشمل امتحانات شهر ابريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025”.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “تعقد امتحانات شهر أبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى”.

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعد امتحانات شهر أبريل 2025، هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025.

اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لتخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات قريباً.

ومن المقرر أن يتولى اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي)، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا تعلن خلاله عن اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

وسيشمل هذا البيان الإعلان عن تفاصيل  جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 سيراعي  راحة جميع الطلاب الدارسين بمختلف التخصصات.

المعلمون المدارس اجازة عيد الفطر التربية والتعليم

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