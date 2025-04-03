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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير بتغني بعمر مرموش: فخر مصر

مرموش
مرموش
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي عمرو الدردير بتألق نجم مانشستر سيتي عمر مرموش  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري :مرموش فخر مصر .

فوز مانشيستر سيتي علي ليستر سيتي 

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة 30 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر في الدوري الإنجليزيمرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر 

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق جاك جيريليش وعمر مرموش في الدقيقتين 2، 29.


ويُعد هذا الهدف هو الخامس للدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون
خط الدفاع: نونيز - دياز - جفارديول - أورايلي.
خط الوسط: جونزاليز - جوندوجان - سافينيو - دوكو - جريليش.
خط الهجوم: عمر مرموش.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز 19 برصيد 17 نقطة.

الدرديري مانشستر سيتي مرموش ارقام مرموش

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