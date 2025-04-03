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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تستأنف تداولاتها اليوم الخميس

البورصة المصرية
البورصة المصرية
علياء فوزى

تستأنف عدد من البورصات العربية تداولاتها، اليوم الخميس، بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتى استمرت لمدة 4 أيام. 

تعود البورصة المصرية، للعمل اليوم الخميس، في أولى تداولتها بعد إجازة عيد الفطر  في مواعيد العمل الرسمية.

وتستـأنف سوق المال السعودى تداولاتها، بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتى بدأت نهاية جلسة الخميس الماضي الموافق 27 مارس 2025.

وبعد إجازة ثلاثة أيام تعود بورصة مسقط للعمل يوم الخميس 3 أبريل 2025.

وتبدأ اليوم الخميس، بورصة الأردن أولى جلساتها، بعد عطلة استمرت لمدة 4 أيام بدأتها يوم الأحد 30 مارس 2025.

أسبوع إجازة 

وفي قطر استمرت عطلة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025. وعلى أن يتم استئناف التداول الأحد المقبل.

وشهد أمس الأربعاء، عودة أسواق المال الإماراتية والبحرينية و الكويتية للعمل، وتراجعت جميع مؤشراتها.

بورصة مصر بورصة قطر بورصة مسقط بورصة الأردن أسواق المال العربية

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