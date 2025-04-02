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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أولى جلساتها بعد عطلة عيد الفطر.. أسواق المال العربية تكتسي باللون الأحمر

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

استأنفت عدد من أسواق المال العربية، تداولاتها، صباح اليوم الأربعاء بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتى استمرت ثلاث أيام، وهناك أسواق ستعاود التداول، غدا الخميس، في مواعيدها الرسمية، وخلال السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد" الأخباري حركة الأسواق العربية ختام اليوم.

أسواق المال العربية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، في أولى جلساتها بعد عطلة عيد الفطر المبارك، ليرتفع سوق دبي المالي ، بينما انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفق بيانات أسواق المال، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.88 مليار درهم، فيما خسر سوق أبوظبي للأوراق المالية 40.2 مليار درهم.

و استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.856 مليار درهم، توزعت على 34.88 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31 بالمائة إلى مستوى 5112 نقطة، وسط تعاملات بحجم 198.784 مليون سهم بقيمة 659.52 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 898.863 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 895.981 مليار درهم بختام تعاملات الخميس الماضي، بمكاسب بلغت 2.88 مليار درهم.

 سوق أبوظبي للأوراق المالية

فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.368 بالمائة إلى مستوى 9334 نقطة، وسط تعاملات بحجم 336.818 مليون سهم بقيمة 1.197 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.789 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.83 تريليون درهم بختام تعاملات الخميس الماضي، بخسائر بلغت 40.2 مليار درهم درهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملات أولى جلساتها عقب العودة من عطلة عيد الفطر  باللون الأحمر.

تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.56% و0.55% على التوالي، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.55%، ونزل "الرئيسي 50" بـ0.24%؛ وذلك عن مستوى الخميس الماضي.

ووصلت قيمة تداولات جلسة اليوم إلى 71.70 مليون دينار، موزعة على 229.49 مليون سهم، بتنفيذ 17.99 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ4.72%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ1.32%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

البحرين 

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، بضغط قطاعي المواد الأساسية والصناعات.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.09 % إلى مستوى 1949 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.011 مليون سهم بقيمة 121.574 ألف دينار.

تداولات غدا

أعلنت  البورصة المصرية، غدا الخميس، أولى تداولتها بعد إجازة عيد الفطر وذلك في مواعيد العمل الرسمية.

تستـأنف سوق المال السعودى تداولاتها السعودية، غدا الخميس، بعد عطلة عيد الفطر المبارك منذ نهاية جلسة الخميس الماضي الموافق 27 مارس 2025.

بعد إجازة ثلاث أيام تعود بورصة مسقط للعمل يوم الخميس 3 أبريل 2025.

وتبدأ غداً الخميس، بورصة الأردن أولى جلساتها، بعد عطلة استمرت لمدة 4 أيام بدأتها يوم الأحد 30 مارس 2025.

أسبوع إجازة 

وفي قطر استمرت عطلة عيد الفطر المبارك من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025. وعلى أن يتم استئناف التداول الأحد المقبل.

أسواق المال العربية سوق دبي المالي سوق أبوظبي بورصة الكويت البورصة المصرية

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