الاتحاد السكندري يستعد للإسماعيلي بتحليل بالفيديو قبل مواجهة الدوري

يكثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مجدي عبد العاطي، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها في 10 أبريل الجاري ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري Nile.

وبدأ الجهاز الفني في تحليل عدد من مباريات الإسماعيلي المسجلة، بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لضمان تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على تحسين ترتيبه في جدول الدوري.

ويأمل “زعيم الثغر” في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أدت إلى رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف. ويسعى مجدي عبد العاطي إلى تصحيح المسار من خلال إعداد لاعبيه بالشكل الأمثل، حيث سيعقد محاضرة فنية عقب استئناف التدريبات، لعرض أهم الملاحظات التي استخلصها من تحليل مباريات الإسماعيلي، مع التركيز على خطط اللعب والتكتيكات المناسبة للمباراة المرتقبة.

من جهة أخرى، أعلن محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، عن تنظيم رحلة جماهيرية لدعم الفريق في مباراته المهمة بالإسماعيلية، مع توفير تذاكر وأتوبيسات لحاملي بطاقة المشجع دون قيود، لضمان أكبر حضور ممكن من الجماهير.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في مجموعة الفرق التي تنافس على البقاء في الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 17 نقطة، ما يجعل المواجهة بينهما في غاية الأهمية لكلا الفريقين في سباق الهروب من الهبوط



