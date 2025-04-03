شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

كشف الناقد الرياضي احمد درويش، عن نية رجل الأعمال ياسين منصور، الترشح لرئاسة النادي الأهلي، في الانتخابات المقبلة.

وكتب أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "رجل الأعمال ياسين منصور رئيس شركة الكرة الأسبق في النادي الأهلي سيخوض انتخابات الأهلي المقبلة على منصب الرئيس بقائمة كاملة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

مباراة الأهلي المقبلة هي مباراة العودة امام الهلال السوداني في ربع نهائي البطولة، ستقام الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، وبالتحديد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة للمباراة

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي المقبلة، هي “بي إن سبورتس”، حيث تمتلك الشبكة القطرية حقوق البث الفضائي لفعاليات البطولة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.