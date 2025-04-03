صحة غزة : 100 شهيد و138 مصابا جراء غارات الاحتلال

كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 100 شهيد و138 مصابا جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء 50523 شهيدا و114776 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وارتقاء 1163 شهيدا و2735 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس.

وفي وقت سابق أكد الملك عبدالله بن الحسين ضرورة توقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددًا على أهمية إنهاء المأساة الإنسانية هناك حسبما أفادت به قناة الإخبارية.

دور المجتمع الدولي:

دعا ملك الأردن المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجوم على غزة، والتدخل الفوري لحل الأزمة.

التأثير على استقرار المنطقة:

حذر الملك من أن استمرار الصراع في غزة والضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مما يستدعي إجراءات عاجلة من جميع الأطراف المعنية.

رؤية لسوريا مستقرة:

أعرب الملك عبدالله عن أمله في أن تشهد سوريا استقرارًا وأمنًا في المستقبل القريب.