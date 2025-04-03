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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار حنفي جبالي يلتقي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان.. صور

المستشار حنفي جبالي يلتقي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان
المستشار حنفي جبالي يلتقي مع رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

في مُستهل مشاركته في أعمال الجمعية العامة ١٥٠ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في جمهورية أوزبكستان، التقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس  مع تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان.

استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء بتقديم التهنئة لرئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي على النجاح في استضافة وتنظيم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورتها المائة والخمسين، وعلى الصعيد الثنائي، أشاد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لمصالح الشعبين الصديقين.

وبرلمانيًا، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالعلاقات البرلمانية الثنائية المصرية الأوزبكية، والتي تُعد انعكاسًا بارزًا للعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة، مُبديًا التطلع لتعزيز أنشطة جمعية الصداقة البرلمانية، فضلًا عن تبادل الخبرات التشريعية والتنسيق أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبها، أبدت تنزيلا نازباييفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي اعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها أوزبكستان، مؤكدة أن مصر دولة شقيقة وصديقة، وأن قيادة البلدين لديهما إرادة جادة وصادقة لتعزيز تلك العلاقات الراسخة إلى آفاق أرحب على كافة المستويات، كما أكدت على ضرورة دفع العلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية قُدمًا بما يساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وكان قد هنأ  المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس  مجلس النواب، جموع الشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر.

وقال: ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تنزيلا نارباييفا رئيسة مجلس الشيوخ جمهورية أوزبكستان

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