تطورات إصابة الجفالي لاعب الزمالك

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر مستجدات إصابة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أُقيمت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، المباراة انتهت بفوز الزمالك بثلاثية سجلها كل من عبد الله السعيد وناصر منسي.



وأكد مصدر، أن الفحوصات والأشعة التي أجراها أحمد الجفالي أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وفي ضوء ذلك، يخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك بهدف استعادة لياقته البدنية والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة.

الاستعداد لملاقاة مودرن سبورت



يستعد الزمالك لخوض مباراة هامة أمام فريق مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

المباراة ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر 2025.

نتيجة مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش



وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبياً مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، التي أُقيمت على ملعب كيب تاون.