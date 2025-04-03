مقارنة بسيطة بين رسوم وحدود التحويلات عبر إنستاباي والمحافظ المالية الأخرى.. تفاصيل

طبقت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ رسوم خدمة التحويلات المالية التي تجري عبر المحفظة الإلكترونية اعتبارا من الثلاثاء الماضي والذي يتوافق مع أول إبريل الجاري.

وينشر موقع صدي البلد الاخباري، الفارق بين رسوم وحدود التحويلات المالية التي تجري عبر إنستاباي و المحافظ الإلكترونية الأخرى.

رسوم التحويل التي تتراوح بين جنيه واحد حتى 500 جنيه في إنستاباي تبلغ نصف جنيه، مقارنة برسم قيمته جنيه واحد للتحويلات التي تتم عبر المحافظ الأخري من 5 حتى 100 جنيه.

أما رسوم التحويلات التي تصل لـ 1000 جنيه فتبلغ جنيها واحدا من محفظة إنستاباي، مقارنة بـ 2.5 جنيه قيمة تحويل 500 جنيه من المحافظ الأخرى.

وتبلغ رسوم تحويل 5 آلاف جنيه من محفظة إنستاباي 5 جنيهات مقابل 5 جنيهات لتحويل 1000 جنيه من محفظة مالية أخرى.

وفي حالة تحويل مبلغ 20 حتى 70 ألف جنيه فإن تطبيق إنستاباي سيقوم بخصم 20 جنيها، مقارنة بـ 15 جنيها لتحويل مبلغ يتراوح بين 5 حتى 60 ألف جنيه من المحافظ المالية الأخرى.

يبلغ الحد الأقصى للتحويل لمرة واحدة من تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه مقابل 60 ألفا للمحافظ الأخرى.

ويصل الحد اليومي للتحويل عبر تطبيق إنستاباي 120 ألف جنيه للحساب الواحد مقابل 60 ألف جنيه في المحافظ الأخرى.

أما حد التحويل الشهري من محفظة إنستاباي فيصل 400 ألف جنيه مقارنة بـ200 ألف جنيه من المحافظ الأخرى.