قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: وزارة الخارجية خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية أمام العالم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
علي جمعة: من فاته رمضان فلا يفوته هذا الأمر.. اغتنمه لعلك تصيبك نفحة ربانية لا تشقى بعدها
صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
تعميم نظام البوكليت| قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
كيم سو هيون باكيًا: لا يمكنني الاعتراف بشيء لم أفعله
الشعب الجمهوري: التصعيد الإسرائيلي يهدد بحرب إقليمية ومصر تواجه المخططات وحدها
الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات في اتحاد الكرة
أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة
بالأرقام.. كيف منعت وزارة الزراعة التعديات على الأراضي خلال العيد؟
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مقارنة بسيطة بين رسوم وحدود التحويلات عبر إنستاباي والمحافظ المالية الأخرى.. تفاصيل

إنستاباي
إنستاباي
محمد يحيي

طبقت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ رسوم خدمة التحويلات المالية التي تجري عبر المحفظة الإلكترونية اعتبارا من الثلاثاء الماضي والذي يتوافق مع أول إبريل الجاري.

وينشر موقع صدي البلد الاخباري، الفارق بين رسوم وحدود التحويلات المالية التي تجري عبر إنستاباي و المحافظ الإلكترونية الأخرى.

رسوم التحويل التي تتراوح بين جنيه واحد حتى 500 جنيه في إنستاباي تبلغ نصف جنيه، مقارنة برسم قيمته جنيه واحد للتحويلات التي تتم عبر المحافظ الأخري من 5 حتى 100 جنيه.

أما رسوم التحويلات التي تصل لـ 1000 جنيه فتبلغ جنيها واحدا من محفظة إنستاباي، مقارنة بـ 2.5 جنيه قيمة تحويل 500 جنيه من المحافظ الأخرى.

وتبلغ رسوم تحويل 5 آلاف جنيه من محفظة إنستاباي 5 جنيهات مقابل 5 جنيهات لتحويل 1000 جنيه من محفظة مالية أخرى.

وفي حالة تحويل مبلغ 20 حتى 70 ألف جنيه فإن تطبيق إنستاباي سيقوم بخصم 20 جنيها، مقارنة بـ 15 جنيها لتحويل مبلغ يتراوح بين 5  حتى 60 ألف جنيه من المحافظ المالية الأخرى.

يبلغ الحد الأقصى للتحويل لمرة واحدة من تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه مقابل 60 ألفا للمحافظ الأخرى.

ويصل الحد اليومي للتحويل عبر تطبيق إنستاباي 120 ألف جنيه للحساب الواحد مقابل 60 ألف جنيه في المحافظ الأخرى.

أما حد التحويل الشهري من محفظة إنستاباي فيصل 400 ألف جنيه مقارنة بـ200 ألف جنيه من المحافظ الأخرى.

رسوم إنستاباي تطبيق رسوم إنستاباي اخبار مصر مال واعمال رسوم التحويل عبر إنستاباي البنك المركزي المحافظ المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

طلب معاشرتها.. التحقيق في قتل شاب بسبب فيديوهات لزوجته

النقيب الشهيد

فقد 3 أبناء.. استشهاد النقيب محمود عبدالصبور يجدد أبواب الحزن على والده المسن

لقطة من الحادث

القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

انوسة كوتة وشقيقها

كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا

كولر

الأهلي يحدد فرصتين لاستمرار كولر.. ومفاجأة فى اسم المدرب البديل

وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

الاهلي

شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بدهان الفصول وتشجير المدارس خلال شهر من الآن| تفاصيل

التهنئة بعيد الفطر المبارك

مطرانية دشنا تهنئ قيادات محافظة قنا بعيد الفطر.. صور

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يلتقي اللجنة التحضيرية لمسيرة شباب الأقباط الكاثوليك

بالصور

أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة

مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل

ارتفاع الكوليسترول.. خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية

معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن دون الحاجة لصالة الرياضة

نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن

الشباب والرياضة بالشرقية تستقبل المواطنين بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

مركز شباب
مركز شباب
مركز شباب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرارات ترامب .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طقس نهاية أسبوع العيد .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

الراقصة دينا تكشف اسرارها

رانيا يوسف مابتعرفش ترقص .. الراقصة دينا تكشف أسرارها |فيديوجراف

إمام يلعب بالبالونات في المسجد

شيخ يلعب بالبالونات بعد صلاة العيد يثير الجدل.. ووزارة الأوقاف ترد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد