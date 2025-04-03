الأنبا دانيال يترأس محفل التكريس السنوي لجنود مريم بإيبارشية أسيوط

ترأس نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك مَحفل التكريس السنوي للمجلس الأعلى لجنود مريم بالإيبارشية "مريم أم المحبة الإلهية"، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

مريم سيدة الرجاء

شارك في الاحتفال الأب ألفونس مرزوق، المرشد الروحي للمجلس الأعلى، والأب لوكاس رسمي، وكيل عام الإيبارشية، والأخوات الراهبات، المرشدات للفرق.

حضر أيضًا الأخ فايز سكر، نائب رئيس المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، وكورال كنيسة الأنبا أنطونيوس بأسيوط.

بدأ اليوم بتلاوة الصلاة الافتتاحية، وأسرار المسبحة الوردية، ثم ترأس الأب المطران صلاة القداس الإلهي، حيث ألقى نيافته عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مريم سيدة الرجاء"، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء.

وأوصى راعي الإيبارشيّة بأنه عند افتتاح فرقة جديدة، يُفضل أن تحمل اسم "مريم سيدة الرجاء" تأكيدًا على رسالة الإيمان والرجاء.

شارك في المحفل ما يقرب من مائتي عضو من مختلف فرق البالغين، والأشبال، والفرق التكوينية، بالإضافة إلى الأعضاء المساعدين.