لص يسرق سيارة تسلا سايبرتراك أثناء اختبار القيادة

في حادثة غريبة، قام رجل من فلوريدا بسرقة سيارة تسلا سايبرترك بعد أخذها في تجربة قيادة، حيث استغل فرصة الاختبار ورفض العودة إلى الوكالة.

وقع الحادث في تامبا، فلوريدا، حيث قام لص يدعى «دكستر سميثن» الذي كان يفترض أن يقود الشاحنة الكهربائية لمدة 30 دقيقة فقط، بقيادتها بعيدًا عن الوكالة ولم يعد بعد انتهاء التجربة المحددة.

سرقة السيارة واختفائها لفترة

بعد أن استمرت تجربة القيادة لأكثر من المدة المتفق عليها، بدأ موظفو وكالة تسلا في تامبا بالشك في الأمر.

وعندما حاولوا الاتصال باللص، اكتشفوا أنه قدم لهم رقم هاتف مقطوع.

فقام مندوبو المبيعات بإرسال بريد إلكتروني إلى سميثن، مطالبين بإعادة الشاحنة، ولكن لم يحصلوا على رد.

استمر الوضع الغريب عندما اكتشف موظفو تسلا أن اللص لم يأخذ السيارة إلى ورشة لتصليحها أو يسبب أي ضرر لها، بل قادها إلى متجر هوم ديبوت، حيث ذهب للتسوق.

لاحظ أحد البائعين في المتجر سميثن وهو يبتعد عن السيارة قبل أن يقوم بإبلاغ السلطات.

بعد أيام من اختفاء السيارة، عاد سميثن إلى الوكالة مدعيًا أنه ترك بعض أغراضه في سيارة سايبرترك.

ولكن هذا لم يكن سوى بداية لمزيد من المشاكل، حيث تم القبض عليه بتهمة سرقة سيارة فاخرة.

ومن المفاجئ أن الشرطة عثرت على بطاقات ائتمانية مسروقة تخص 5 أشخاص آخرين في حوزة اللص وقت اعتقاله.

يواجه اللص الآن تهمة سرقة سيارة فاخرة، بما أن قيمة السيارة تتجاوز 100,000 دولار.

وقد أثارت هذه الحادثة اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض دهشتهم من تصرف الرجل الوقح، بينما تساءل آخرون عن مدى سهولة سرقة سيارات بهذه الطريقة من خلال التجارب الميدانية.